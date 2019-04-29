Все о банкротстве: в Росреестре Татарстана заработает «горячая линия»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-29T15:37:51+03:00

Позвонивших проконсультирует начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра Татарстана Гулия Елесина. Фото: Ольга Крыльцова

Свои вопросы можно будет задать 30 апреля

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 30 апреля, Росреестр Татарстана открывает «горячую линию» по вопросам банкротства.

Ответы можно будет получить с 8.00 до 12.00 по телефону: (843)255-25-71.

Позвонивших на тему процедуры банкротства юридических и физических лиц проконсультирует начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра Татарстана Гулия Елесина.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU