Все о банкротстве: в Росреестре Татарстана заработает «горячая линия»
Свои вопросы можно будет задать 30 апреля
Позвонивших проконсультирует начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра Татарстана Гулия Елесина.Фото: Ольга Крыльцова
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В этот вторник, 30 апреля, Росреестр Татарстана открывает «горячую линию» по вопросам банкротства.
Ответы можно будет получить с 8.00 до 12.00 по телефону: (843)255-25-71.
Позвонивших на тему процедуры банкротства юридических и физических лиц проконсультирует начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций управления Росреестра Татарстана Гулия Елесина.
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ИСТОЧНИК KP.RU