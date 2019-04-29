В Чувашии рыбак ушел ночью в лес и пропал

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-29T18:38:38+03:00

На его поиски отправились спасатели

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу 27 апреля в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу позвонили рыбаки. Они долго не могли найти своего товарища, с которым поехали на ночную рыбалку на Волгу. Он пошел в лес и не вернулся.

Вот товарищи и позвонили на единый номер экстренных служб «112».

Дежурная смена спасателей срочно выехали на место предполагаемой пропажи. Провели поиск вдоль берега реки Волга и в лесном массиве обнаружили мужчину. Заблудившегося рыбака вывели из леса.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU