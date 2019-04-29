В Чувашии рыбак ушел ночью в лес и пропал
В ночь на субботу 27 апреля в Чувашскую республиканскую поисково-спасательную службу позвонили рыбаки. Они долго не могли найти своего товарища, с которым поехали на ночную рыбалку на Волгу. Он пошел в лес и не вернулся.
Вот товарищи и позвонили на единый номер экстренных служб «112».
Дежурная смена спасателей срочно выехали на место предполагаемой пропажи. Провели поиск вдоль берега реки Волга и в лесном массиве обнаружили мужчину. Заблудившегося рыбака вывели из леса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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