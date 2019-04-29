В Йошкар-Оле построят новый детский сад на месте старого

СЕГОДНЯ 20:00 2019-04-29T20:00:56+03:00

До конца 2019 года в Йошкар-Оле планируется завершить строительство детских садов на 320 мест каждый в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл». Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

В Йошкар-Оле приступили к работам по сносу здания бывшего детского сада № 4 «Семицветик» на проспекте Гагарина. Закончить его планируют до конца мая.

После обследования технического состояния здания, из-за физического износа, повреждения основных конструктивных элементов и нецелесообразности капитального ремонта, было решено признать здание аварийным и снести. В следующем году на его месте планируют начать постройку нового дошкольного учреждения по типовому проекту.

Также до конца 2019 года в Йошкар-Оле планируется завершить строительство детских садов на 320 мест каждый в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл», а также возведение пристроя на 100 мест к детскому саду № 49 «Лесная сказка» в микрорайоне «Ремзавод», сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU