В Йошкар-Оле построят новый детский сад на месте старого
В Йошкар-Оле приступили к работам по сносу здания бывшего детского сада № 4 «Семицветик» на проспекте Гагарина. Закончить его планируют до конца мая.
После обследования технического состояния здания, из-за физического износа, повреждения основных конструктивных элементов и нецелесообразности капитального ремонта, было решено признать здание аварийным и снести. В следующем году на его месте планируют начать постройку нового дошкольного учреждения по типовому проекту.
Также до конца 2019 года в Йошкар-Оле планируется завершить строительство детских садов на 320 мест каждый в микрорайонах «Восточный» и «Интеграл», а также возведение пристроя на 100 мест к детскому саду № 49 «Лесная сказка» в микрорайоне «Ремзавод», сообщили в пресс-службе мэрии Йошкар-Олы.
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ИСТОЧНИК KP.RU