Не так страшен роуминг: учимся экономить на связи в поездках по России и миру

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-29T16:02:08+03:00

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Близятся майские праздники, за ними – лето, значит, в ближайшие месяцы вы точно окажетесь за пределами родного города хотя бы на несколько дней. Как оставаться на связи в любой поездке и не разориться?

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Теперь абонентам МТС не надо задумываться о том, где и сколько стоят звонки при поездках по России. Условия везде одинаковы. Так, при условии нахождения в сети МТС все входящие стали бесплатными. Это же касается и мобильного интернета — теперь, если вы в сети МТС, то по всей стране действуют домашние расценки. Как это работает? Объясним на примерах.

ИНТЕРНЕТ

Всё просто: расценки на мобильный интернет при нахождении в сети МТС одинаковы независимо от региона России, в котором вы находитесь. Пользователи тарифов Smart и других пакетных тарифов тратят мобильный трафик из включённых в тариф пакетов.

ЗВОНКИ

Предположим, вы приехали из Казани в Сочи и убедились, что телефон подключён к сети МТС. Все входящие вызовы в вашем путешествии — бесплатны. Звонки на номера Твери вы оплачиваете по своему домашнему татарстанскому тарифу. Другими словами, звонки на тверские номера будут стоить столько же, сколько звонки по Татарстану, когда вы находитесь у себя дома. Если у вас тариф, в который включён пакет минут, то будут списываться минуты из этого пакета. Например, пользователи тарифа «Супер МТС», как дома, смогут бесплатно звонить на местные тверские номера МТС, а на номера других операторов региона — по привычной домашней цене. Звонки из Сочи в Казань, Москву и любой другой российский город за пределами Краснодарского края будут стоить всего 5,5 рубля за минуту. Подробнее о путешествии со своим тарифом можно узнать на сайте.

SMS

Любите в поездках писать SMS? Сообщения на номера региона пребывания стоят 1,95 рубля, а на все прочие номера России — 2,95 рубля.

ДАЛЁКИЕ БЕРЕГА

Если в отпуск вы едете в другую страну, то вам нужно понимать, что базовая стоимость услуг мобильной связи за границей немалая. И лучший способ защитить себя от значительных денежных потерь — подключить одну из оптимизирующих опций.

ГОВОРИМ И КАЧАЕМ

Возможно, вы настоящий универсал мобильной связи, и тогда вам нужна опция «Забугорище», дающая ощутимые льготы и на голосовую связь, и на мобильный интернет. Если коротко, то «Забугорище» позволит вам за границей пользоваться своими пакетами минут и интернета, включёнными в тариф, на домашних условиях, в том числе бесплатными входящими звонками, — за 350 рублей в день. Эти деньги снимаются только в том случае, если вы действительно пользовались услугами мобильной связи за границей, а потому отключать опцию по возвращении домой не обязательно. Уточнить детали действия опции в разных странах можно здесь.

ГОВОРИМ

Для болтливых подойдёт опция «Ноль без границ», подключив которую за 145 рублей в день, вы сможете звонить на номера России по 45 минут в день, и столько же даётся на входящие с любых номеров. Опция работает в 53 странах, их перечень и другие детали можно посмотреть здесь. После выхода из лимита стоимость звонков составит 39 рублей в минуту. Подключить опцию можно, набрав *111*4444 и нажав клавишу вызова. Абонентская плата списывается ежедневно, так что по возвращении домой не забудьте отключить опцию при помощи такой же команды — *111*4444.

КАЧАЕМ

Если в роуминге вам понадобится мобильный интернет, воспользуйтесь одной из опций «БИТ за границей». Они годятся и для обычного интернет-серфинга, и для социальных сетей, и для работы с почтой. Стоимость опции зависит от того, в какой стране вы окажетесь. Подробные условия можно прочитать на сайте МТС. Подключение опции ничего не стоит, а плата за сутки взимается только в том случае, если вы воспользовались мобильным интернетом.

Уезжая за границу, важно знать и то, что многие телефоны и планшеты по умолчанию сами стараются обновить установленные на них программы через мобильный интернет. Чтобы не допустить этого и избежать неожиданных трат, отключите автоматическое обновление на своем гаджете. На ОС Android это делается в настройках системного приложения GooglePlay, на гаджетах Apple — в общих настройках устройства в разделе iTunes.

Часто у отъезжающего в путешествие человека возникает вопрос, сколько за звонок ему за границу будут переплачивать близкие. Ответ: нисколько. Если люди звонят на обычный мобильный номер, а не на приобретённый в месте отдыха. Так что берите с собой свой домашний номер, подключайте нужные опции и отдыхайте спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU