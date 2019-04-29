В Чувашии спасли экстремала, упавшего в Волгу

СЕГОДНЯ 19:17 2019-04-29T19:17:55+03:00

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ЧП произошло в пятницу, 26 апреля, в 15.42 возле пляжа "Левобережный" в акватории Волги в Чебоксарах. Спасателям позвонили очевидцы, которые услышали крики о помощи. Тонул мужчина где-то в реке, его взмахи руками заметили недалеко от берега, но самостоятельно вытащить его не могут - вода в Волге еще ледяная.

На помощь на катере "Беркут" выехали сотрудники Чувашской поисково-спасательной службы. Они обнаружили мужчину, вытащили из воды и доставили на берег.

Выяснилось, что он катался с доской и кайтом. Сильный ветер опрокинул парашют в воду, и он начал тонуть со всем, что к нему было привязано. Вовремя подоспевшие спасатели оказали помощь экстремалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU