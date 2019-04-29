Певица Зара и победитель шоу «Голос. Дети» Данила Плужников дадут благотворительный концерт в Чебоксарах

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-29T14:46:27+03:00

Деньги будут направлены на проведения фестиваля «Волжские перезвоны» приуроченного ко дню семьи, любви и верности [фото]

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15 мая, в Доме культуры Тракторостроителей в Чебоксарах состоится концерт российской певицы Зары. В мероприятии также примет участие победитель шоу «Голос. Дети» Данила Плужников.

Фото: пресс-служба Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары

Известно, что в ходе концерта Зара представит свою новую программу «Душа». Для шоу были созданы уникальные декорации и визуальный ряд.

Мероприятие организованно Благотворительным фондом «Время помогать». Все средства вырученные от продажи билетов на концерт будут направлены на организацию самого мероприятия, и на проведения фестиваля «Волжские перезвоны» приуроченного ко дню семьи, любви и верности 6-8 июля текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU