Певица Зара и победитель шоу «Голос. Дети» Данила Плужников дадут благотворительный концерт в Чебоксарах
15 мая, в Доме культуры Тракторостроителей в Чебоксарах состоится концерт российской певицы Зары. В мероприятии также примет участие победитель шоу «Голос. Дети» Данила Плужников.
Фото: пресс-служба Управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары
Известно, что в ходе концерта Зара представит свою новую программу «Душа». Для шоу были созданы уникальные декорации и визуальный ряд.
Мероприятие организованно Благотворительным фондом «Время помогать». Все средства вырученные от продажи билетов на концерт будут направлены на организацию самого мероприятия, и на проведения фестиваля «Волжские перезвоны» приуроченного ко дню семьи, любви и верности 6-8 июля текущего года.
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ИСТОЧНИК KP.RU