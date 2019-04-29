2019-04-29T14:32:56+03:00
Общество

Соборная мечеть в Казани может появиться в буферной зоне местного Кремля

Также предлагалось построить ее на территории у речного порта или Троицкого леса
Олег ЛУГОВОЙ
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До этого также рассматривались площади парка аттракционов «Кырлай», обанкротившейся фабрики «Спартак» и берег озера Кабан.До этого также рассматривались площади парка аттракционов «Кырлай», обанкротившейся фабрики «Спартак» и берег озера Кабан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На очередном заседании общественного совета при комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия было заявлено, что Соборную мечеть на 10 тысяч верующих в Казани могут построить в буферной зоне местного Кремля.

По словам зампредседателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фариды Забировой, это вызывает беспокойство.

Также, Соборную мечеть предлагали построить на территории у речного порта или Троицкого леса.

Напомним, что до этого рассматривались также площади парка аттракционов «Кырлай», обанкротившейся фабрики «Спартак» и берег озера Кабан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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