2019-04-29T14:11:50+03:00
Экономика

ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%

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С 29 апреля ВТБ улучшает условия по программе «Ипотека с господдержкой» для семей с детьми. Базовая ставка по ней на весь срок кредита теперь составляет 5% годовых.

Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.

Ставка 5% годовых действует при оформлении кредита во всех офисах ВТБ в России, на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 млн рублей при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей — в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

- В апреле Правительство внесло изменения в программу ипотеки с господдержкой, направленные на повышение ее привлекательности и доступности для семей с детьми. При том, что рекомендуемая ставка в рамках данного проекта составляет 6%, ВТБ предоставляет по своей программе особые условия и устанавливает процентную ставку в размере 5%, - отметил руководитель департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

На долю ВТБ приходится треть от общего числа выданных кредитов в рамках данной программы в России. На данный момент банк оформил более 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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