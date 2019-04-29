Во время чемпионата WorldSkills-2019 в Казани пройдет международный саммит министров

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-29T19:44:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках деловой программы WorldSkills-2019 в Казани пройдет международный саммит министров, отвечающих за развитие профобразования в своих странах. Обсуждаться будут передовые инструменты по совершенствованию международной системы подготовки специалистов.

Также на саммите планируется представить проект инструментария для сравнения систем профессионального обучения по всему миру, который позволит оценить не только чемпионов, но и общий уровень подготовки специалистов по методологии WorldSkills, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана.

Кроме того, в деловой программе чемпионата примут участие более тысячи представителей корпораций и образовательных институтов, политических деятелей и лиц, принимающих решения по вопросам кадрового обеспечения, из 80 стран мира.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU