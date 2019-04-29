2019-04-29T16:54:16+03:00
Дом. Семья

В Марий Эл во время субботника рыбаки спасли запутавшуюся в леске птицу

В "спецоперации" принимали участие жители Волжска [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Во время городского субботника в Волжске на берегу реки рыбаки увидели маленькую птичку, запутавшуюся в леске. Она при виде людей попыталась было взлететь, но не смогла - слишком сильно увязла.Ее трепыхание заметили три молодых человека, которые и поспешили помочь птице.

Один из них, которого автор видео называет Евгением, осторожно взял маленькую птаху в ладонь и начал распутывать леску второй рукой. "Оператор" и второй очевидец во время "спецоперации" по спасению негромко комментировали: "Операция по спасению. Ты осторожно, вон она как шеей вертит".

В Марий Эл во время субботника рыбаки спасли запутавшуюся в леске птицу.соцсети

Через минуту, сумев освободить невольницу, мужчина отпустил птицу, и она тут же улетела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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