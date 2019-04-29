2019-04-29T13:05:42+03:00
Общество

Казанцам пришедшим на кладбища раздадут 40 тысяч мусорных мешков

В мэрии города просят горожан при уборке могил ничего не поджигать
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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В этот понедельник на традиционном совещании в мэрии Казани начальник городского управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин сообщил, что для посетителей 10 кладбищ закуплено 40 тысяч мусорных мешков.

Их будут раздавать тем, кто придет убраться на могилах своих родных и близких. Ишкин призывает горожан привести все в порядок до родительского дня, который в этот раз приходится на 7 мая.

Собранный в выданный пакет мусор советуют отнести до специально установленного контейнера. Так коммунальщики смогут побыстрее вывезти его на полигоны ТБО.

При этом в мэрии Казани горожан призывают ни в коем случае не поджигать мусор. Так, по словам Ишкина, в прошедшее воскресенье на одном из кладбищ по вине одного из посетителей загорелись два контейнера. Пожарным удалось быстро их потушить, а виновника задержали полицейские. В мэрии напоминают, что в Татарстане до 10 мая действует особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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