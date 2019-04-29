С 1 мая в столице Татарстана начнутся речные прогулки с экскурсиями по озеру Кабан и Казанке
Они будут вестись на трех языках – русском, татарском и английском
Кроме того, с 1 мая жители и гости столицы Татарстана смогут взять напрокат лодки и катамараныФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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С 1 мая на реке Казанка и озере Кабан в столице Татарстана возобновляться прогулки по воде. Это будут экскурсии на трех языках – на русском, татарском, английском. С соответствующим заявлением на встрече с журналистами выступила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
Кроме того, с 1 мая жители и гости Казани смогут также взять напрокат лодки и катамараны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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