С 1 мая в столице Татарстана начнутся речные прогулки с экскурсиями по озеру Кабан и Казанке

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-29T13:45:55+03:00

Кроме того, с 1 мая жители и гости столицы Татарстана смогут взять напрокат лодки и катамараны Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Они будут вестись на трех языках – русском, татарском и английском

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С 1 мая на реке Казанка и озере Кабан в столице Татарстана возобновляться прогулки по воде. Это будут экскурсии на трех языках – на русском, татарском, английском. С соответствующим заявлением на встрече с журналистами выступила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Кроме того, с 1 мая жители и гости Казани смогут также взять напрокат лодки и катамараны.

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ИСТОЧНИК KP.RU