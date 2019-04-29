С 6 мая в Казани автобусы №28 и №43 будут ходить по-новому
С 6 мая в столице Татарстана на время поменяют схему движения двух автобусных маршрутов - №28 и №43. Это произойдет из-за проведения аварийных работ на магистральном газопроводе среднего давления по улице Гагарина.
Так, кольцевой автобус №28 «ЦПКиО им.М.Горького – улица Короленко», в одном направлении будет следовать по схеме улица Декабристов – улица Восстания – улица Короленко, далее по прежнему пути.
В свою очередь автобус №43 «Улица Химическая – улица Техническая» в одном направлении будет следовать по схеме: улица Декабристов – улица Восстания – улица Чуйкова, в обратном направлении – улица Чуйкова – улица Восстания – улица Декабристов, далее по прежнему маршруту, сообщает городской комитет по транспорту.
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ИСТОЧНИК KP.RU