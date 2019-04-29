У жителя Йошкар-Олы взломали аккаунт в интернет-магазине и оформили доставку за границу

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-29T12:47:11+03:00

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Житель Йошкар-Олы получил несколько смс от банка о списании с его счета денег за покупки в интернет-магазине. Судя по ним 52-летний мужчина якобы заказал сотовые телефоны и запчасти к мотоциклу, и зачем-то оформил доставку в другую страну. Подсчитав, что он лишился более 36 тысячи рублей, мужчина сразу же обратился с заявлением в полицию.

- По предварительным данным, к личному кабинету йошкаролинца получили доступ злоумышленники, - сообщили в пресс-службе МВД Марий Эл. - Неизвестные воспользовались тем, что данные банковской карты были сохранены в личном кабинете, и оплатили покупки на сумму порядка 36,1 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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ИСТОЧНИК KP.RU