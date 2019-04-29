В Набережных Челнах 1 мая будет ограничено движение транспорта
Оно будет действовать с 5.00 до 12.00
Движение транспорта будет ограничено по проспекту Мира в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Автозаводский до проспекта Раиса Беляева
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1 мая в Набережных Челнах, как и по всей России, отметят праздник Весны и Труда. В связи с этим утром будет перекрыты некоторые участки городских дорог.
В частности, с 5.00 до 12.00 движение транспорта будет ограничено по проспекту Мира в обоих направлениях на участке дороги от проспекта Автозаводский до проспекта Раиса Беляева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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