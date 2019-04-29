Мошенник вместо бинокля продал пенсионеру из Чувашии два монокля
Теперь 22-летний парень из Екатеринбурга предстанет перед судом
Фото: pixabay.com
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В Чувашии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при покупке товара в интернете. Так, в сентябре 2018 году пенсионер из Чебоксар заказал бинокль ночного видения за 3,2 тысячи рублей, но получил два монокля. Пострадавший обратился за помощью в полицию.
Подозреваемый 22-летний парень был задержан в Екатеринбурге.
- В отношении него возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению похожих преступлений, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU