Мошенник вместо бинокля продал пенсионеру из Чувашии два монокля

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-29T11:17:07+03:00

Теперь 22-летний парень из Екатеринбурга предстанет перед судом

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В Чувашии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при покупке товара в интернете. Так, в сентябре 2018 году пенсионер из Чебоксар заказал бинокль ночного видения за 3,2 тысячи рублей, но получил два монокля. Пострадавший обратился за помощью в полицию.

Подозреваемый 22-летний парень был задержан в Екатеринбурге.

- В отношении него возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к совершению похожих преступлений, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU