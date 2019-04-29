В Марий Эл овраг угрожает существованию деревни

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-29T10:51:32+03:00

Люди пытались укрепить берега, но все тщетно Фото: Артём КАБАНКОВ

Из-за слабой структуры почвы он с каждым годом становится все шире

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Жители деревни Чодраял в Марий Эл с боязнью говорят о будущем их малой родины. Причина тому – овраг, который разрезал населенный пункт на две части, сообщает «Марийская правда».

Дело в том, что из-за слабой структуры почвы овраг с каждым годом становится все шире. Яма уже вплотную подобралась к проезду по деревне. Сейчас овраг наступает на улицу Березовая.

Особенно страшно людям становится весной. Маленькая река Коромаш во время весеннего разлива и сильных дождей размывает стенки оврага. Люди пытались укрепить берега, но все тщетно.

ИСТОЧНИК KP.RU