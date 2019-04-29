В Марий Эл овраг угрожает существованию деревни
Из-за слабой структуры почвы он с каждым годом становится все шире
Люди пытались укрепить берега, но все тщетноФото: Артём КАБАНКОВ
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Жители деревни Чодраял в Марий Эл с боязнью говорят о будущем их малой родины. Причина тому – овраг, который разрезал населенный пункт на две части, сообщает «Марийская правда».
Дело в том, что из-за слабой структуры почвы овраг с каждым годом становится все шире. Яма уже вплотную подобралась к проезду по деревне. Сейчас овраг наступает на улицу Березовая.
Особенно страшно людям становится весной. Маленькая река Коромаш во время весеннего разлива и сильных дождей размывает стенки оврага. Люди пытались укрепить берега, но все тщетно.
ИСТОЧНИК KP.RU