Ко Дню Победы в Казани откроют два новых памятника

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-29T10:32:09+03:00

Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана

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Во время еженедельного совещания в мэрии Казани стали известны сроки установки новых памятников. К 9 мая, ко Дню Победы, памятник пограничнику со служебной собакой появится в жилом комплексе "Танкодром" в память о тех, кто принял первый бой 22 июня 1941 года на границе СССР.

Памятник труженикам тыла, созданный скульптором Махмутом Гасимовым, будет открыт в Парке Победы тоже 9 мая.

Еще один памятник - аллея Славы, будет открыта после масштабной реконструкции в поселке Юдино Кировского района. Эта аллея была создана в память о работниках железной дороги, погибших в Великую Отечественную войну.

ИСТОЧНИК KP.RU