2019-04-29T10:01:22+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара погибли двое мужчин, третий получил сильные ожоги

ЧП произошло в Волжске
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара погибли двое мужчинВо время пожара погибли двое мужчинФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в сараях на улице Щорса в Волжске начался 29 апреля в 0.22. Пожарных вызвали очевидцы возгорания, к их приезду пламенем были объяты уже несколько строений.

Во время тушения огня были обнаружены тела двух мужчин. Еще одного, 34-летнего местного жителя, с сильными ожогами тела удалось спасти и госпитализировать.

- В результате пожара повреждены частные сараи, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

По предварительным данным, причиной возгорания стало курение - из-за не потушенного окурка начал тлеть сухой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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