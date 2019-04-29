В Марий Эл во время пожара погибли двое мужчин, третий получил сильные ожоги

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-29T10:01:22+03:00

Во время пожара погибли двое мужчин Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в сараях на улице Щорса в Волжске начался 29 апреля в 0.22. Пожарных вызвали очевидцы возгорания, к их приезду пламенем были объяты уже несколько строений.

Во время тушения огня были обнаружены тела двух мужчин. Еще одного, 34-летнего местного жителя, с сильными ожогами тела удалось спасти и госпитализировать.

- В результате пожара повреждены частные сараи, - сообщили в пресс-службе МЧС Марий Эл.

По предварительным данным, причиной возгорания стало курение - из-за не потушенного окурка начал тлеть сухой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU