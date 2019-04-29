В Казани во время пожара пострадала 65-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-29T09:32:27+03:00

Во время пожара пострадала женщина Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в поселке Отары Приволжского района на улице Гагарина произошел 29 апреля в 3.30. К приезду огнеборцев горел бревенчатый одноэтажный жилой дом размером в плане 5х6 метров и надворные постройки дома. Огонь перекинулся на крышу соседнего бревенчатого дома размером в плане 10х12 метров.

Еще до приезда пожарных родственник вынесли из дома 78-летнюю пенсионерку, инвалида 1 группы.

Огонь удалось потушить, но домам причинен сильный ущерб - общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

- Во время пожара пострадала 65-летняя пенсионерка, жительница соседнего дома, она получила отравление продуктами горения, от госпитализации отказалась, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU