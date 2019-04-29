2019-04-29T09:32:27+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадала 65-летняя пенсионерка

Она отравилась продуктами горения
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время пожара пострадала женщинаВо время пожара пострадала женщинаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в поселке Отары Приволжского района на улице Гагарина произошел 29 апреля в 3.30. К приезду огнеборцев горел бревенчатый одноэтажный жилой дом размером в плане 5х6 метров и надворные постройки дома. Огонь перекинулся на крышу соседнего бревенчатого дома размером в плане 10х12 метров.

Еще до приезда пожарных родственник вынесли из дома 78-летнюю пенсионерку, инвалида 1 группы.

Огонь удалось потушить, но домам причинен сильный ущерб - общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

- Во время пожара пострадала 65-летняя пенсионерка, жительница соседнего дома, она получила отравление продуктами горения, от госпитализации отказалась, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах водитель остался без прав, сбив во дворе пенсионерку
В Казани женщина с коляской хотела перебежать магистраль вне «зебры» и была сбита автомобилем
29 и 30 апреля в трех населенных пунктах Татарстана отключат программы теле- и радиовещания
За месяц в Татарстане на переработку собрали 5 тонн батареек
Михаил Игнатьев вместе с депутатами и руководителями Госсовета Чувашии заложили в Чебоксарах Аллею Дружбы
После майских праздник Президент России Владимир Путин вновь посетит Казань
Рустам Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с праздником Пасхи
В Йошкар-Оле в салоне автомобиля нашли обрез охотничьего ружья
В Чувашии парень с ножом пытался ограбить офис микрозаймов, но едва не взял в нем кредит
В Татарстане капремонт идет в 176 многоквартирных домах
Из Нижнекамска в Минеральные Воды за 5 640 рублей
В честь первомая 2019 президент Татарстана вручил государственные и республиканские награды
Дачный сезон 2019: в Набережных Челнах 1 мая заработает 38 автобусных маршрутов в СНТ