В Чебоксарах водитель остался без прав, сбив во дворе пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-29T09:02:57+03:00

Суд лишил водителя удостоверения на 1,5 года Фото: Из материалов пресс-службы

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Наезд на 80-летнюю пенсионерку, прогуливающуюся во дворе дома №26 по улице Гагарина, произошел 22 апреля в Чебоксарах. Как сообщили сотрудники УГИБДД МВД Чувашии, 49-летний водитель "Лады Гранты", двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку и с места аварии уехал.

Пострадавшая получила перелом ноги.

Водителя нашли и передали в суд административное дело. За то, что водитель грубо нарушил Правила Дорожного Движения - скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, его лишили водительских прав на срок 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU