В Чебоксарах водитель остался без прав, сбив во дворе пенсионерку
Женщина получила переломы ног
Суд лишил водителя удостоверения на 1,5 годаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Наезд на 80-летнюю пенсионерку, прогуливающуюся во дворе дома №26 по улице Гагарина, произошел 22 апреля в Чебоксарах. Как сообщили сотрудники УГИБДД МВД Чувашии, 49-летний водитель "Лады Гранты", двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку и с места аварии уехал.
Пострадавшая получила перелом ноги.
Водителя нашли и передали в суд административное дело. За то, что водитель грубо нарушил Правила Дорожного Движения - скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, его лишили водительских прав на срок 1,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»