2019-04-28T17:51:33+03:00
Происшествия

В Казани женщина с коляской хотела перебежать магистраль вне «зебры» и была сбита автомобилем

ДТП произошло на улице Назарбаева
Алина ГАБДУЛИНА
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Две машины успели среагировать и остановиться перед пешеходом, но третья – иномарка марки «Опель» - сделать это не успелаДве машины успели среагировать и остановиться перед пешеходом, но третья – иномарка марки «Опель» - сделать это не успелаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Интернете появились кадры ДТП в Казани, в котором автомобилем была сбита мать с ребенком, находившемся в коляске. Авария произошла накануне на улице Назарбаева.

Судя по кадрам с видеорегистратора, женщина с малышом в коляске перебегала шестиполосную городскую магистраль в неположенном месте. Две машины успели среагировать и остановиться перед пешеходом, но третья – иномарка марки «Опель» - сделать это не успела и совершила наезд на людей. От удара непристегнутый ребенок вылетел из коляски, упала и его мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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