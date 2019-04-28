2019-04-28T15:47:41+03:00
Общество

За месяц в Татарстане на переработку собрали 5 тонн батареек

2,6 тонны из них были вывезены из Казани, 1,5 тонны – из Альметьевска
Алина ГАБДУЛИНА
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Об этом во время совещания в кабинете министров Татарстана рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Александр ШадриковОб этом во время совещания в кабинете министров Татарстана рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Александр ШадриковФото: Елена КОВАЛЕНКО
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В Татарстане начался санитарно-экологический двухмесячник. В большинстве районов республики уже состоялись субботники. Кроме того, в регионе прошла акция по сбору отработанных батареек. Об этом во время совещания в кабинете министров Татарстана рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Александр Шадриков.

Известно, что за последний месяц в республике удалось собрать более 5 тонн батареек. 2,6 тонны из них были вывезены из Казани, 1,5 тонны – из Альметьевска, 0,9 тонн – из Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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