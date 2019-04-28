Михаил Игнатьев вместе с депутатами и руководителями Госсовета Чувашии заложили в Чебоксарах Аллею Дружбы

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-28T14:33:40+03:00

Она появилась вдоль велодорожки на склоне городского залива от Дома Правительства

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В минувшую пятницу, 26 апреля, накануне Дня российского парламентаризма, в Чебоксарах была заложена Аллея Дружбы. Она появилась вдоль велодорожки на склоне Чебоксарского залива от Дома Правительства.

В посадке деревьев приняли участие глава республики Михаил Игнатьев, Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, член Совета Федерации Федерального Собрания России Вадим Николаев, депутат Госдумы Федерального Собрания России Валентин Шурчанов, руководители и депутаты Госсовета республики разных лет, сотрудники аппарата и ветераны парламентской деятельности. Ими было посажено 33 саженца клёна остролистного и 9 саженцев елей.

- Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова пообещала организовать за саженцами должный уход, - отмечают в пресс-службе официального портала органов власти Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU