2019-04-28T14:33:40+03:00
Общество

Михаил Игнатьев вместе с депутатами и руководителями Госсовета Чувашии заложили в Чебоксарах Аллею Дружбы

Она появилась вдоль велодорожки на склоне городского залива от Дома Правительства
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: официальный портал органов власти ЧувашииФото: официальный портал органов власти Чувашии
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В минувшую пятницу, 26 апреля, накануне Дня российского парламентаризма, в Чебоксарах была заложена Аллея Дружбы. Она появилась вдоль велодорожки на склоне Чебоксарского залива от Дома Правительства.

В посадке деревьев приняли участие глава республики Михаил Игнатьев, Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова, член Совета Федерации Федерального Собрания России Вадим Николаев, депутат Госдумы Федерального Собрания России Валентин Шурчанов, руководители и депутаты Госсовета республики разных лет, сотрудники аппарата и ветераны парламентской деятельности. Ими было посажено 33 саженца клёна остролистного и 9 саженцев елей.

- Председатель Государственного Совета Чувашии Альбина Егорова пообещала организовать за саженцами должный уход, - отмечают в пресс-службе официального портала органов власти Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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