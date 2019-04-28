29 и 30 апреля в трех населенных пунктах Татарстана отключат программы теле- и радиовещания

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-28T17:06:37+03:00

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29 и 30 апреля в трех населенных пунктах Татарстана отключать программы аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания. Причиной этого в министерстве информатизации и связи республики называют плановые ремонтные работы.

В частности, с 9.00 до 15.00 29 апреля отключение произойдет в селах Новые Чечкабы Буинского района и Кутлу-Букаш Рыбно-Слободского района. А 30 апреля - в селе Новый Кумазан Мамадышского района.

ИСТОЧНИК KP.RU