2019-04-28T10:04:29+03:00
Происшествия

В Чувашии парень с ножом пытался ограбить банк, но едва не взял в нем кредит

20-летнего подозреваемого задержали в Ярославле
Алина ГАБДУЛИНА
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За разбой парню может грозить до 10 лет лишения свободыЗа разбой парню может грозить до 10 лет лишения свободыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники управления уголовного розыска МВД Чувашии задержали молодого человека, который пытался ограбить микрофинансовую организацию в Чебоксарах.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Тогда 20-летний парень ворвался в офис микрозаймов и, демонстрируя нож, потребовал у его сотрудницы деньги. Девушка заявила, что ключей от сейфа у нее нет. Взамен она предложила разбойнику взять деньги в долг, оформив кредит. Такого поворота парень не ожидал и попросту убежал с места преступления до приезда полиции.

После, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и личность, и местонахождения злоумышленника. Для его задержания полицейским пришлось выехать в служебную командировку в Ярославль.

- Молодой человек, в отношении которого принята мера пресечения в виде ареста, свою вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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