2019-04-28T11:11:35+03:00
Общество

В Йошкар-Оле в салоне автомобиля нашли обрез охотничьего ружья

Номера на оружие были сбиты
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Марий ЭлФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Марий Эл
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С 20 по 29 апреля на территории города Республики Марий Эл сотрудники Росгвардии совместно со специалистами республиканского министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды проводят рейдовые мероприятия по соблюдению правил охоты.

Именно в ходе проверки в салоне одного из автомобилей в Оршанском районе был обнаружен обрез охотничьего ружья со сбитыми номерами. На место были оперативно вызваны сотрудники полиции.

Кроме того, в том же районе к ответственности был привлечен охотник, не имевший разрешения на хранение и ношение оружия.

А в Волжском районе два владельца оружия и вовсе оставили свои ружья на открытой местности, не обеспечив им сохранность. За это они также были наказаны во время рейда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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