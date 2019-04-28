В Йошкар-Оле в салоне автомобиля нашли обрез охотничьего ружья
С 20 по 29 апреля на территории города Республики Марий Эл сотрудники Росгвардии совместно со специалистами республиканского министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды проводят рейдовые мероприятия по соблюдению правил охоты.
Именно в ходе проверки в салоне одного из автомобилей в Оршанском районе был обнаружен обрез охотничьего ружья со сбитыми номерами. На место были оперативно вызваны сотрудники полиции.
Кроме того, в том же районе к ответственности был привлечен охотник, не имевший разрешения на хранение и ношение оружия.
А в Волжском районе два владельца оружия и вовсе оставили свои ружья на открытой местности, не обеспечив им сохранность. За это они также были наказаны во время рейда.
ИСТОЧНИК KP.RU