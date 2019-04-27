2019-04-27T15:02:28+03:00
Общество

В честь первомая 2019 президент Татарстана вручил государственные и республиканские награды

Их в этот раз удостоились 49 особо отличившихся жителей региона
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту субботу в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 49 особо отличившимся жителям региона государственные и республиканские награды.

Торжественную церемонию приурочили к празднику весны и труда – 1 Мая.

Так, прежде всего наград были удостоены ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труженики тыла.

- Символично, что сегодня мы чествуем самых дорогих для всех татарстанцев – участников Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Комлева, Мидхата Тимергалиевича Сафарова и труженицу тыла Миннигуль Хусаиновну Саляхутдинову, - сказал Рустам Минниханов.

В частности, глава региона вручил медаль Республики Татарстан «За доблестный труд», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «За доблестный труд» и звание «Народный артист Республики Татарстан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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