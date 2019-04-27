В Татарстане капремонт идет в 176 многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-27T17:07:48+03:00

В программе не участвуют только три района

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В эту субботу в Доме правительства на республиканском совещании первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что по данным на 25 апреля в регионе капремонт идет в 176 многоквартирных домах. По словам чиновника, всего в 2019 году по данной программе запланировано провести работы в 936 домах площадью в 5,6 миллиона квадратных метров. В программе не принимают участие только три района - Атнинский, Дрожжановский и Кайбицкий.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался наличием слабых мест в исполнении республиканских программ.

На что Алесей Фролов сообщил, что есть вопросы по организации подготовительных работ по проектам общественных пространств.

В итоге Рустам Минниханов поручил усилить работы в этом направлении, чтобы максимально захватить летний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU