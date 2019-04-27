2019-04-27T16:13:14+03:00
Туризм

Из Нижнекамска в Минеральные Воды за 5 640 рублей

В аэропорту Бегишево с 11 июня возобновляются полеты по двум внутренним направлениям
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Российский авиаперевозчик возобновляет авиарейсы по направлению «ЕкатеринбургНижнекамск – Минеральные Воды».

Так, с 11 июня из аэропорта Бегишево полеты будут осуществляться на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю.

Например, билет из Нижнекамска в Минеральные Воды обойдется от 5 640 рублей, с учетом всех сборов и с вычетом возможных агентских сервисных сборов. А, скажем, за полет на участке маршрута Екатеринбург – Нижнекамск будет стоить и того меньше – 3 708 рублей.

Стоимость же полного билета по заявленному направлению в одну сторону начинается от 8 000 рублей. Общее время полета составит 4,5 часа, а пересадка в Нижнекамске займет 40 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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