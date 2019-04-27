2019-04-27T14:09:23+03:00
Общество

Дачный сезон 2019: в Набережных Челнах 1 мая заработает 38 автобусных маршрутов в СНТ

Стоимость проезда будет колебаться от 22 до 95 рублей – все зависит от направления
Олег ЛУГОВОЙ
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Во всех автобусах, работающих на дачных маршрутах, будут действовать электронные социальные проездные.Во всех автобусах, работающих на дачных маршрутах, будут действовать электронные социальные проездные.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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1 мая в Набережных Челнах открывается дачный сезон 2019. Так, власти города организуют автобусные перевозки в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) по 38 направлениям. Стоимость проезда при этом будет колебаться от 22 до 95 рублей – все зависит от маршрута.

Отправляться дачники будут с шести остановок: «Мегастрой», «Дом обуви», «Студенческая», «51 комплекс», «Автостанция» и «Кузнечный завод».

В своем большинстве рейсы в СНТ стартуют с 8.00, а в выходные и вовсе с 7.00. Отмечается, что во всех автобусах, работающих на дачных маршрутах, будут действовать электронные социальные проездные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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