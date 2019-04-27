СЕГОДНЯ 13:22 2019-04-27T13:22:35+03:00

Владелец так и не смог или не захотел исполнять решение суда, поэтому за дело взялись приставы [видео]

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В столице Татарстана продолжается борьба с нелегальными постройками предпринимателей. Так, в этот раз один из них не смог или не захотел исполнять решение суда, поэтому за дело взялись приставы.

Как сообщили в УФССП Татарстана, летнее кафе на проспекте Победы было признано незаконным сооружением. Его владелец должен был в течение месяца самостоятельно произвести демонтаж конструкции, но не сделал этого.

Помещение площадью в 70 квадратных метров в итоге отключили от электричества и других коммуникаций. После этого для сноса нелегального кафе на место пригнали спецтехнику. Постройка была демонтирована. Эти работы придется оплатить владельцу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/705720" frameborder="0"></iframe> В Казани на проспекте Победы снесли нелегальное кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU