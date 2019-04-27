В Казани на проспекте Победы снесли нелегальное кафе
В столице Татарстана продолжается борьба с нелегальными постройками предпринимателей. Так, в этот раз один из них не смог или не захотел исполнять решение суда, поэтому за дело взялись приставы.
Как сообщили в УФССП Татарстана, летнее кафе на проспекте Победы было признано незаконным сооружением. Его владелец должен был в течение месяца самостоятельно произвести демонтаж конструкции, но не сделал этого.
Помещение площадью в 70 квадратных метров в итоге отключили от электричества и других коммуникаций. После этого для сноса нелегального кафе на место пригнали спецтехнику. Постройка была демонтирована. Эти работы придется оплатить владельцу.
В Казани на проспекте Победы снесли нелегальное кафе.
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ИСТОЧНИК KP.RU