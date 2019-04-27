2019-04-27T14:21:06+03:00
Происшествия

В Казани на маршруте №5 вновь задымился трамвай, люди оказались в ловушке

Пассажиры чтобы покинуть вагон, выламывали заклинившие двери и выбивали стекла [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В столице Татарстана на проспекте Ямашева вновь произошел инцидент с трамваем на маршруте №5.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Так, этим утром – в 8.19, около дома №115А что напротив «Казань Арены» во время движения задымилась крыша вагона. Пассажиры сами вышли наружу, никто не пострадал.

При этом, судя по видео, сделанным очевидцем, двери трамвая во время ЧП заклинило и люди оказались в ловушке. Чтобы выбраться наружу им пришлось отжимать створки разбивать окна.

В Казани на маршруте №5 вновь задымился трамвай, люди внутри оказались в ловушке.соцсети

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что открытого горения не произошло, дымился электродвигатель. Линия была тут же обесточена.

- Был подан пожарный ствол. Полная ликвидация на площади один квадратный метр, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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