В Татарстане иномарка под управлением женщины-водителя вылетела в кювет: погибли три человека

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-27T12:10:10+03:00

Выжил лишь один, его доставили в местную больницу [фото]

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Утром в эту субботу, 27 апреля, в Буинском районе Татарстана на первом километре автодороги Старые Мертли-Альшеево легковой автомобиль «Опель» вылетел в кювет.

По предварительным данным, его водитель - 38-летняя жительница Ульяновска, превысила скорость и не справилась с управлением. Иномарка слетела с проезжей части и опрокинулась.

В результате этого ДТП женщина-водитель, а также ее 40 и 23-х летние пассажирки получили травмы несовместимые с жизнью. Они скончались на месте аварии.

Еще один пассажир – 35-летний мужчин, выжил. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ЦРБ.

- Все пассажиры, находившиеся в салоне транспортного средства, не были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщают в МВД Татарстана. - Обстоятельства и причины аварии выясняются.

С места происшествия.Фото: Ирина ЛЕСКОВА

Фото: Ирина ЛЕСКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU