2019-04-27T09:06:47+03:00
Общество

27 апреля в Казани на празднике в честь 370-летия пожарной охраны России выступит группа «Прогульщики»

Событие пройдет в парке Победы
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

27 апреля, в казанском парке Победы с 10.30 до 15.00 пройдет праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России.

Все начнется с церемонии присяги молодых сотрудников. Далее намечено возложение цветов в память пожарных, погибших на боевом посту, и участников Великой Отечественной войны, награждение отличившихся сотрудников МЧС Татарстана и вручение техники.

Что касается последней, то она будет представлена на празднике от старины до современности. Будет показан даже отреставрированный пожарный конно-бочечный ход XIX века, запряженный лошадью.

Вместе с этим пройдет демонстрация защитного снаряжения пожарного и аварийно-спасательного оборудования. В это можно будет облачится и провести свою фотосессию вне других организованных в парке фотозон.

Кроме того, там же запланированы соревнования по боевому развертыванию от пожарной автоцистерны с подачей воды на тушение условного пожара и по закреплению спасательных веревок за конструкцию, а также показательные выступления.

Будет работать полевая кухня, пройдут различные мастер-классы и бои средневековых рыцарей, а также запустят дирижабль. А в конце праздника на сцене выступит группа «Прогульщики».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дачный сезон 2019: в Набережных Челнах 1 мая заработает 38 автобусных маршрутов в СНТ
В Казани на проспекте Победы снесли нелегальное кафе
В Казани на маршруте №5 вновь задымился трамвай, люди оказались в ловушке
В Татарстане иномарка под управлением женщины-водителя вылетела в кювет: погибли три человека
Сломал дверь и требовал 150 роз: в Набережных Челнах на защиту продавщицы от неадекватного мужчины встал очевидец
В Набережных Челнах мужчина проигрался автомату с игрушками, разбил его и раздал содержимое детям
Одного избил за смех, другого зарезал: казанца приговорили к 11 годам колонии строгого режима
В Татарстане до 5 июня введен нерестовый запрет на рыбалку
В Татарстане похитители нефти отделались условным сроком
1 мая в Татарстане стартует летний туристический сезон 2019
В центре Казани дым из печи гостиницы приняли за пожар
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Гидрометцентр Татарстана: в майские праздники 2019 в республике похолодает
До 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу
Вторым национальным брендом Марий Эл стали гусли
Экс-хоккеисту "Ак Барса" Дмитрию Обухову грозит до 2 лет лишения свободы
В интернете всего за 2 миллиона рублей продают теплоход Минтимера Шаймиева
В Казани глава Татарстана и помощник Президента РФ возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю
Таможенники Татарстана изъяли у пассажира из Стамбула коллекцию монет Третьего рейха
В столице Татарстана из-за WorldSkills-2019 запретят навигацию по реке Казанка