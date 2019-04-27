27 апреля в Казани на празднике в честь 370-летия пожарной охраны России выступит группа «Прогульщики»

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-27T09:06:47+03:00

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27 апреля, в казанском парке Победы с 10.30 до 15.00 пройдет праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России.

Все начнется с церемонии присяги молодых сотрудников. Далее намечено возложение цветов в память пожарных, погибших на боевом посту, и участников Великой Отечественной войны, награждение отличившихся сотрудников МЧС Татарстана и вручение техники.

Что касается последней, то она будет представлена на празднике от старины до современности. Будет показан даже отреставрированный пожарный конно-бочечный ход XIX века, запряженный лошадью.

Вместе с этим пройдет демонстрация защитного снаряжения пожарного и аварийно-спасательного оборудования. В это можно будет облачится и провести свою фотосессию вне других организованных в парке фотозон.

Кроме того, там же запланированы соревнования по боевому развертыванию от пожарной автоцистерны с подачей воды на тушение условного пожара и по закреплению спасательных веревок за конструкцию, а также показательные выступления.

Будет работать полевая кухня, пройдут различные мастер-классы и бои средневековых рыцарей, а также запустят дирижабль. А в конце праздника на сцене выступит группа «Прогульщики».

ИСТОЧНИК KP.RU