2019-04-27T11:05:04+03:00
Происшествия

Сломал дверь и требовал 150 роз: в Набережных Челнах на защиту продавщицы от неадекватного мужчины встал очевидец

Дебошира пришлось успокаивать в итоге с помощью газового баллончика
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Комсомольском районе Набережных Челнов в один из цветочных павильонов заявился непризнанный «романтик».

По словам продавщицы, пьяный мужчина стал требовать от нее 150 роз. А когда она отказала, то он перевел все в более меркантильное русло – стал требовать деньги.

На защиту девушки встал другой посетитель павильона. Он смог вытолкнуть «романтика» на улицу, при этом последний умудрился сломать дверь. Продавщица тут же нажала на «тревожную кнопку».

На место прибыли охранники ЧОПа. Они-то и разняли дерущихся мужчин. При этом «романтик» оказался слишком буйным. В отношении неадекватного мужчины пришлось использовать газовый баллончик. Его уже закованного в наручники передали в руки полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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