В Набережных Челнах мужчина проигрался автомату с игрушками, разбил его и раздал содержимое детям

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-27T10:07:12+03:00

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В Набережных Челнах сотрудникам ЧОП «Дельта» поступил сигнал тревоги из магазина в Центральном районе.

Прибывшие на место охранники увидели, что в торговом павильоне дерутся двое мужчин. Зачинщика потасовки тут же заковали в наручники.

Как рассказала продавщица, именно этот пьяный мужчина после совершения покупок прошел в тамбур магазина и начал пытать удачу на автомате с мягкими игрушками. Но вытащит их манипулятором у него не получилось. Проигравшись мужчина от злости начал бить аппарат руками. После он начал стучать по его стеклу стоящим рядом терминалом и дверью. В итоге добравшись до игрушек, дебошир сложил их в рюкзак и ушел, часть из них видимо не поместилась и была оставлены лежать на полу.

Но уже через минуту мужчина вернулся в магазин и стал дарить похищенные игрушки детям посетителей. Чем вверг всех окружающих в панику. Его попытался вывести на улицу один из очевидцев. С ним у мужчины и произошла драка, на которую и подоспели охранники.

Задержанного передали в руки полицейских, которые доставили его в отдел.

Фото: ЧОП "Дельта"

ИСТОЧНИК KP.RU