2019-04-26T19:09:37+03:00
Происшествия

Одного избил за смех, другого зарезал: казанца приговорили к 11 годам колонии строгого режима

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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28-летнего жителя Казани признали виновным в жестком избиении и убийстве.

Как было доказано, ночью 26 июня прошлого года около дома на улице Тихорецкой в столице Татарстана осужденному не понравилось то, что незнакомец разговаривал со своим приятелем и громко при этом смеялся.

Высказав свое недовольство казанец два раза ударил потерпевшего по голове, после чего тот упал на асфальт, нападавший нанес ему еще четыре удара ногой и опять же по голове. Полученные мужчиной травмы были в итоге расценены как тяжкий вред здоровью.

Далее 16 июля того же года в доме на улице Приволжской, что в поселке Отары, осужденный по пьяни поссорился со своим приятелем. В результате он зарезал своего оппонента. Эксперты насчитали на теле убитого 32 ножевых ранения.

- Мужчина свою вину полностью признал. В итоге суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы 2 года, - сообщает прокуратура Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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