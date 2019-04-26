2019-04-26T18:50:56+03:00
Общество

В Татарстане до 5 июня введен нерестовый запрет на рыбалку

Если и выходить на водоемы, то только с удочкой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта ojm.tatarstan.ruФото: с сайта ojm.tatarstan.ru
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Как сообщают в Госкомитете Татарстана по биологическим ресурсам, в соответствии с правилами рыболовства в республике с 25 апреля и до 5 июня действует запрет на добычу водных биоресурсов из-за нереста.

Так, в татарстанском Госкомитете напоминают, что запрет касается любого вида рыб, обитающих в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах с впадающими в них реками.

Нет, конечно, рыбалку полностью никто не отменял. На нее можно пойти, но только с одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух штук, да и ловить придется с берега и вне мест нереста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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