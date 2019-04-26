2019-04-26T18:01:49+03:00
Туризм

1 мая в Татарстане стартует летний туристический сезон 2019

Ожидается, что республику посетят на 7% больше путешественников чем в прошлый раз
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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На пресс-конференции председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов сообщил, что летний туристический сезон 2019 в республике открывается 1 мая. Ожидается, что регион посетят на 7% больше путешественников чем в прошлый раз.

- Мы уверены, что большое количество жителей России воспользуется этими авиарейсами и прилетит к нам, чтобы посмотреть на Казань, попробовать национальную кухню, – сказал Иванов, вспоминая что сейчас столица Татарстана связана прямыми авиарейсами с 25 российскими городами.

Так, по его словам, наплыв туристов в Казань ожидается в майские праздники 2019. В среднем они пробудут в городе от 2 до 4 дней. Загруженность местных гостиниц и отелей на период грядущих праздников более 80%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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