В Татарстане похитители нефти отделались условным сроком
Трех татарстанцев суд признал виновными в хищении нефти из трубопровода.
Так, они около пункта Кызыл-Чишма Бугульминского района откачивали «черное золото» через технологические заглушки на магистрали.
Когда об этом узнали полицейские, то на месте было организовано наблюдение. Двух злоумышленников совместно с сотрудниками ФСБ задержали с поличным – во время залива украденной нефти в емкость, установленной на автомобиле. Третьего сообщника взяли чуть позже.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
- В итоге суд приговорил каждого из трех фигурантов к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в МВД Татарстана.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU