2019-04-26T18:26:19+03:00
Происшествия

В Татарстане похитители нефти отделались условным сроком

Полицейские задержали воров совместно с сотрудниками ФСБ
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Трех татарстанцев суд признал виновными в хищении нефти из трубопровода.

Так, они около пункта Кызыл-Чишма Бугульминского района откачивали «черное золото» через технологические заглушки на магистрали.

Когда об этом узнали полицейские, то на месте было организовано наблюдение. Двух злоумышленников совместно с сотрудниками ФСБ задержали с поличным – во время залива украденной нефти в емкость, установленной на автомобиле. Третьего сообщника взяли чуть позже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- В итоге суд приговорил каждого из трех фигурантов к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одного избил за смех, другого зарезал: казанца приговорили к 11 годам колонии строгого режима
В Татарстане до 5 июня введен нерестовый запрет на рыбалку
1 мая в Татарстане стартует летний туристический сезон 2019
В центре Казани дым из печи гостиницы приняли за пожар
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Гидрометцентр Татарстана: в майские праздники 2019 в республике похолодает
До 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу
Вторым национальным брендом Марий Эл стали гусли
Экс-хоккеисту "Ак Барса" Дмитрию Обухову грозит до 2 лет лишения свободы
В интернете всего за 2 миллиона рублей продают теплоход Минтимера Шаймиева
В Казани глава Татарстана и помощник Президента РФ возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю
Таможенники Татарстана изъяли у пассажира из Стамбула коллекцию монет Третьего рейха
В столице Татарстана из-за WorldSkills-2019 запретят навигацию по реке Казанка