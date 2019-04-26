В Татарстане похитители нефти отделались условным сроком

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-26T18:26:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Трех татарстанцев суд признал виновными в хищении нефти из трубопровода.

Так, они около пункта Кызыл-Чишма Бугульминского района откачивали «черное золото» через технологические заглушки на магистрали.

Когда об этом узнали полицейские, то на месте было организовано наблюдение. Двух злоумышленников совместно с сотрудниками ФСБ задержали с поличным – во время залива украденной нефти в емкость, установленной на автомобиле. Третьего сообщника взяли чуть позже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- В итоге суд приговорил каждого из трех фигурантов к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в МВД Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU