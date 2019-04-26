В центре Казани дым из печи гостиницы приняли за пожар
О том, что в ней просто готовилась еда, выяснили сотрудники МЧС
Прибыв на место пожарные осмотрели все помещения.Фото: Ольга Крыльцова
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В центре Казани очевидцы увидели дым крыше гостиницы, расположенной по адресу: улица Карла Маркса, 6. В подозрениях, что там может происходить пожар люди позвонили в экстренные службы.
На место выехали пожарные подразделения. В гостинице были проверены все помещения, в итоге выяснилось, что за пожар очевидцы приняли дым, выходящий из трубы печи, в которой в тот момент повара готовили еду. Сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU