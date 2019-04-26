В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-26T17:26:21+03:00

26 апреля в Татарстане ежегодно отмечают День родного языка и день рождения поэта Габдуллы Тукая

В этом году их количество в порядке исключения увеличили с трех до четырех

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 апреля, в Татарстане отмечают День родного языка и день рождения поэта Габдуллы Тукая. В связи с этим, в музеях, театрах, библиотеках и образовательных учреждениях республики проходит ряд торжественных мероприятий.

Однако кульминацией празднования стало объявление лауреатов Государственной премии Татарстана имени Тукая 2019. Так, в новом выставочном центре «Казань Экспо» состоялся концерт, на котором и были названы имени победителей. В этом году их количество в порядке исключения увеличили с трех до четырех.

Так, премии получили: Надир Альмеев за серии графических работ: цикл "Колокола Хиросимы", иллюстрации к сборникам татарских поэтов, серию пейзажей "Татарстан, Алтай"; Талгат Галиуллин за рома-эссе "Созвездие Мухаммата Магдиева", книгу "Отколотое зеркало" и литературно-критическое издание "Мы - потомки страны "Тартария"; Айдар Файзрахманов за вклад в исследование, развитие, популяризацию татарского фольклорного наследия и интеграцию в мировое музыкальное пространство, цикл авторских вечеров "Олы Юл", издание двухтомника с нотной обработкой фольклорных произведений и авторских сборников песен и романсов. Кроме этого, премию получила группа артистов театра имени Камала.

ИСТОЧНИК KP.RU