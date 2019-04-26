Гидрометцентр Татарстана: в майские праздники 2019 в республике похолодает

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-26T17:09:30+03:00

Однако в субботу, 27 мая, в Татарстане под влиянием теплого сектора северного циклона столбики термометров будут колебаться от +17 до +22 Фото: Евгения ГУСЕВА

Если 27 апреля столбики термометров местами будут показывать +22 градуса, то уже на следующий день максимальная температура воздуха не превысит значения +10

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В субботу, 27 апреля, в Татарстане под влиянием теплого сектора северного циклона столбики термометров будут колебаться от +17 до +22 градусов. Однако уже в воскресенье, 28 апреля, придет холодный фронт с дождем и мокрым снегом, а температура воздуха будет составлять от +5 до +10 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

После, в начале майских праздников 2019, погода в Татарстане лучше не станет. Напротив, ожидается сильное похолодание. Так, в понедельник температура будет опускаться до +3 градусов днем и до -5 ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU