До 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу
С этой пятницы, 26 апреля, и вплоть до 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу – подъезд к деревне Новые Бавлы. Все это время автомобилисты будут испытывать неудобства из-за проводимых там работ по реконструкции проезжей части.
Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога по улице Тукая деревни Новые Бавлы. Схема организации движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД Татарстана.
- Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - рекомендуют в Минтрансе республики.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «О закрытии дорог в Казани и Татарстане»