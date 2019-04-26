2019-04-26T16:50:07+03:00
Авто

До 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу

Там будет идти реконструкция проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С этой пятницы, 26 апреля, и вплоть до 10 июня в Бавлинском районе Татарстана закрывают дорогу – подъезд к деревне Новые Бавлы. Все это время автомобилисты будут испытывать неудобства из-за проводимых там работ по реконструкции проезжей части.

Для объезда водителям предлагается автомобильная дорога по улице Тукая деревни Новые Бавлы. Схема организации движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с ГИБДД Татарстана.

- Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги, - рекомендуют в Минтрансе республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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