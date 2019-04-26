Экс-хоккеисту "Ак Барса" Дмитрию Обухову грозит до 2 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-26T16:03:53+03:00

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В ближайшее время Вахитовский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного по статье "Побои". В роли обвиняемого в нем выступает экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов. Спортсмена запечатлели камеры видеонаблюдения, когда он несколько раз ударил кулаком девушку-водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/703761" frameborder="0"></iframe> В Казани экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал на девушку-водителя.соцсети

Потерпевшая подала заявление в полицию по факту нанесения ей побоев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты готовы, и теперь это уголовное дело будет рассматривать суд.

Санкции статьи "Побои" подразумевают наказание вплоть до лишения свободы на срок 2 года.

Напомним, Дмитрий Обухов "отличился" не только своими спортивными достижениями, но и скандалами. То он нападет на подругу своей супруги, то прокатится пьяным за рулем, после чего будет лишен водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU