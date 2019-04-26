Экс-хоккеисту "Ак Барса" Дмитрию Обухову грозит до 2 лет лишения свободы
В ближайшее время Вахитовский районный суд рассмотрит материалы уголовного дела, возбужденного по статье "Побои". В роли обвиняемого в нем выступает экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов. Спортсмена запечатлели камеры видеонаблюдения, когда он несколько раз ударил кулаком девушку-водителя.
В Казани экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал на девушку-водителя.соцсети
Потерпевшая подала заявление в полицию по факту нанесения ей побоев, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты готовы, и теперь это уголовное дело будет рассматривать суд.
Санкции статьи "Побои" подразумевают наказание вплоть до лишения свободы на срок 2 года.
Напомним, Дмитрий Обухов "отличился" не только своими спортивными достижениями, но и скандалами. То он нападет на подругу своей супруги, то прокатится пьяным за рулем, после чего будет лишен водительских прав.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU