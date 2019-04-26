В интернете всего за 2 миллиона рублей продают теплоход Минтимера Шаймиева

СЕГОДНЯ 15:02 2019-04-26T15:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

На одном из сайтов объявлений появилось заманчивое предложение. Так, некто Рус продает функционирующий теплоход всего за 2 миллиона рублей. При этом утверждается, что ранее судно принадлежал первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Фото: avito.ru

Автор объявления утверждает, что теплоход был построен в 1995 году на заводе имени Горького в Зеленодольске. Его длинна – порядка 21,3 метров, а ширина – 4 метра. Единственный значительный минус - судно нуждается в капремонте двигателя и переоборудовании салона.

Фото: avito.ru

Объявление заинтересовало уже больше тысячи человек.

Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU