В интернете всего за 2 миллиона рублей продают теплоход Минтимера Шаймиева
О его прошлой принадлежности первому президенту Татарстана утверждает продавец [фото]
Фото: avito.ru
Изменить размер текста:
На одном из сайтов объявлений появилось заманчивое предложение. Так, некто Рус продает функционирующий теплоход всего за 2 миллиона рублей. При этом утверждается, что ранее судно принадлежал первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.
Фото: avito.ru
Автор объявления утверждает, что теплоход был построен в 1995 году на заводе имени Горького в Зеленодольске. Его длинна – порядка 21,3 метров, а ширина – 4 метра. Единственный значительный минус - судно нуждается в капремонте двигателя и переоборудовании салона.
Фото: avito.ru
Объявление заинтересовало уже больше тысячи человек.
Фото: avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU