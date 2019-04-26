В Казани глава Татарстана и помощник Президента РФ возложили цветы к памятнику Габдулле Тукаю
В рамках своего визита в Казань помощник Президента РФ Анатолий Серышев вместе с главой Татарстана Рустамом Минниханов в День родного языка, который отмечается в республике, и день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая возложил цветы к его памятнику. Отметим, что 26 апреля отмечается 133 лет со дня рождения поэта.
В эту пятницу почтить его память также пришли первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев и спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин.
Помимо этого, 26 апреля в честь Дня родного языка в концертном зале им.Ильгама Шакирова нового выставочного комплекса «Казань Экспо» пройдет торжественное мероприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU