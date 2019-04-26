Таможенники Татарстана изъяли у пассажира из Стамбула коллекцию монет Третьего рейха

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-26T14:18:13+03:00

На них монет изображен орел с расправленными крыльями, держащий в лапах стилизованный дубовый венок, со свастикой в центре

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Во время таможенного досмотра пассажиров, прибывших в аэропорт Казани из Стамбула, у 39-летнего татарстанца обнаружили коллекцию монет из металла серебристого цвета. По версии сотрудников, эти монеты были изготовлены во времена Третьего рейха в Германии.

Изъятая коллекция в 35 монет была разделена на две части. В одной из них в прозрачном пакете находились 20 монет номиналом 5 рейхсмарок 1936, 1937, 1938, 1939 годов выпуска, во второй - 15 монет номиналом 2 рейхсмарки 1937, 1938, 1939 годов выпуска.

На аверсе монет изображён профиль Пауля фон Гинденбурга, готическим шрифтом отчеканено его имя «Paul von Hindenburg» и годы жизни: «1847 - 1934». На гурте присутствует надпись, выполненная готическим шрифтом «Gemeinnutz geht vor Eigennutz». На реверсе изображена символика Третьего рейха – орёл с расправленными крыльями, держащий в лапах стилизованный дубовый венок, со свастикой в центре.

- Монеты направлены на экспертизу, которая и определит относятся они к культурным ценностям или нет. Также будет определена и их стоимость, - сообщили «КП-Казань» в Татарстанской таможне. - Напомним, при ввозе товаров существуют стоимостные ограничения – стоимость беспошлинного ввоза товаров не должна превышать 10 тысяч евро.

ИСТОЧНИК KP.RU