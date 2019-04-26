В столице Татарстана из-за WorldSkills-2019 запретят навигацию по реке Казанка

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-26T14:10:12+03:00

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Согласно постановлению Кабмина Татарстана, на время подготовки и проведения мирового чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills-2019 в столице республики будет ограничено движение судов по реке Казанка.

Так, речь идет о запрете на использование маломерных, парусных, спортивных и прогулочных судов на участке от железнодорожного моста перегона Восстание-Дербышки до моста Миллениум. Там навигацию запретят 22 и 27 августа с 16.00 до 00.00.

При этом ограничения не будут действовать на суда, которые задействую для той самой подготовки и проведения WorldSkills-2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU